Sos mobilità Ecco il piano di emergenza

Il Comune ha approvato un nuovo piano di emergenza per gestire la mobilità sulla sponda orientale del Lario. Le autorità spiegano che si tratta di una risposta rapida per affrontare eventuali criticità legate al traffico e ai trasporti in quella zona. Nei prossimi giorni, verranno diffuse tutte le indicazioni utili per i cittadini e gli automobilisti che si spostano lungo quella parte del lago.

È stato approvato il nuovo Piano di emergenza con le procedure di gestione della mobilità sulla sponda orientale del Lario. È un aggiornamento del vecchio, dopo che sono stati inaugurati il nuovo Quarto ponte di Lecco e lo svincolo potenziato di Piona a Colico. Il Piano è stato studiato dai tecnici della Provincia, con polizia stradale e polizia provinciale, sotto la supervisione dei dirigenti della Prefettura, in tempo per le Olimpiadi invernali. "Il documento trova una prima applicazione nel periodo olimpico" conferma Fabio Valsecchi (nella foto), responsabile del settore Mobilità dell’amministrazione provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

