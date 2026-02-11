Sorpreso con hashish e cocaina in grandi quantità | conservava più di 5.600 dosi di droga

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato con oltre 5.600 dosi di droga. La polizia ha sequestrato 65 grammi di hashish, più di un chilogrammo di cocaina e 430 euro in contanti. L'operazione è avvenuta in un'area della città, dove gli agenti hanno fermato il sospettato e trovato la droga nascosta. Ora si trova in commissariato in attesa di essere ascoltato.

Un arresto e il sequestro di 430 euro in contanti, 65 grammi di hashish e più di un chilogrammo di cocaina. È questo il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri di Brunico che pochi giorni fa hanno rintracciato un giovane di vent’anni residente in Valle Aurina, ritenuto responsabile di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Sequestro Droga Sorpreso in bici con dosi di cocaina e hashish: arrestato 28enne Nelle prime ore del 11 gennaio, i carabinieri di Oppeano hanno arrestato un uomo di 28 anni, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sorpresi con cocaina, hashish e marijuana: sequestrate oltre 5.000 dosi di droga La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sequestro Droga Argomenti discussi: In giro durante la scuola, trovato con hashish addosso e in casa: 16enne ai domiciliari; Cefalù, sorpreso con la droga in auto: arrestato per spaccio; Minerbe, sorpreso a vendere droga lungo la provinciale: fermato 25enne con hashish e cocaina; Sorpreso in casa con cocaina, hashish e 1500 euro in contanti: arrestato 57enne. Sorpreso in casa con cocaina, hashish e 1500 euro in contanti: arrestato 57enneUn 57enne - residente a Castiglione del Lago - è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, coordinata dai carabinieri di Città del ... corrieredellumbria.it In giro durante la scuola, trovato con hashish addosso e in casa: 16enne ai domiciliariA sorprendere il giovane che vagava nei pressi della villa comunale sono stati i finanzieri di Lecce in uno specifico controllo che è stato esteso anche all’abitazione del ragazzo ... lecceprima.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Latina arrestato un uomo di 53 anni sorpreso mentre cedeva un involucro in zona pub. In casa aveva cocaina, hashish e marijuana. Operazione delle forze dell’ordine contro lo spaccio. #Latina #Cronaca #Sicurezza #Sp - facebook.com facebook Sorpreso a spacciare hashish in un bar del centro: pusher arrestato e allontanato dalla zona rossa x.com

