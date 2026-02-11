Sororanze festival sabato 14 febbraio a Torrevecchia Teatina

Il 14 febbraio a Torrevecchia Teatina torna il Sororanze festival, giunto alla sua quarta edizione. Dalle 16, al Museo Lettera d’Amore, si svolgerà un pomeriggio dedicato a storie di donne ribelli. L’evento riunisce spazi e persone che vogliono raccontare e condividere queste storie di coraggio e determinazione.

Sabato 14 febbraio 2026 dalle 16 al MlaMuseo Lettera d'Amore di Torrevecchia Teatina, si terrà il 4° appuntamento con il "Sororanze festival – rete di spazi e persone (storie di donne ribelli, raccontate, oggi)". Ovvero donne che parlano di altre donne e di sé. Un progetto promosso dal WWTSWorld Woman Talent System Abruzzo e organizzato da Bibliodrammatica aps.

