Soprannominato erroneamente trattamento allo sperma di salmone questa sostanza di origine biologica derivata dal DNA del pesce è un nuovo must in medicina estetica Ecco perché

Negli ultimi mesi, il trattamento con il PDRN, una sostanza di origine biologica estratta dal DNA del salmone, sta conquistando sempre più appassionati di medicina estetica. Molti lo chiamano erroneamente “sperma di salmone”, ma in realtà si tratta di un biostimolante che aiuta a rigenerare i tessuti della pelle. È diventato uno dei trend più ricercati nel mondo della K-beauty, grazie alle sue proprietà di miglioramento dell’elasticità, della luminosità e della compattezza della pelle. La maggior parte dei pazienti si riv

È uno dei trend di punta della K-beauty per le sue straordinarie proprietà rigeneranti, anti-età e illuminanti: «Parliamo del PDRN, sostanza di origine biologica derivata principalmente dal DNA del salmone, usato in medicina estetica in quanto biostimolante cutaneo che favorisce la rigenerazione dei tessuti, stimola la riparazione cellulare e migliora la qualità della pelle, rendendola più elastica, luminosa e compatta. «Non ha proprietà volumizzanti, ma rappresenta un valido supporto per preservare la vitalità e la compattezza della pelle» spiega Valentina Finotti, chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico, esperta in medicina rigenerativa.

