Sony svela molto di più oltre al wf-1000xm6 questa settimana

Questa settimana Sony ha lasciato introvabili i dettagli sul nuovo WF-1000XM6, ma ha anche fatto trapelare qualche indizio su un possibile nuovo modello. Circolano voci di una variante color Sandpink per le cuffie WH-1000XM6, che potrebbe essere presentata nello stesso giorno del lancio degli auricolari. La casa giapponese non ha ancora ufficializzato nulla, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

nuovi indizi emergono nel panorama audio premium di sony. una clip teaser e alcune indiscrezioni spingono sull’ipotesi di una variante cromatica Sandpink per il modello WH-1000XM6, con la presentazione prevista per la stessa giornata del lancio del WF-1000XM6. si configura così un rilancio orientato all’estetica insieme a una timeline condivisa per due prodotti di punta. sony wh-1000xm6: teaser e possibile variante cromatica. la clip teaser e cosa rivela. una breve clip pubblicata su YouTube mostra una pellicola rosa che scivola su una sagoma di cuffie, con un finale che lascia intuire un annuncio imminente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

