Sono lesbica da sempre Il coming out della cantante è ufficiale | Ho una fidanzata segreta

Da caffeinamagazine.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante ha fatto coming out, confermando di essere lesbica e di aver avuto una fidanzata segreta. Questo momento segna un passo importante per lei, che negli ultimi mesi ha visto consolidarsi il suo successo e raggiungere traguardi ancora più grandi. La sua scelta di parlare apertamente apre una nuova fase nella sua carriera e nella sua vita privata.

Il 2025 si è trasformato nell’anno della consacrazione definitiva per la cantante che da tempo orbitava attorno al grande successo e che negli ultimi mesi ha visto materializzarsi una serie di traguardi difficili da eguagliare. L’artista, che ora ha deciso anche di fare coming out ufficialmente, ha dominato le classifiche e le premiazioni, imponendosi come una delle figure più riconoscibili della scena musicale contemporanea. Il suo singolo Anxiety è stato premiato ai Grammy come miglior video musicale dell’anno, mentre Billboard l’ha incoronata donna dell’anno. Ai Bet Awards è arrivata un’ulteriore consacrazione, completando una tripletta che ha segnato in modo indelebile la sua carriera.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Approfondimenti su Ego Eva

Elodie fidanzata con la ballerina Franceska Nuredini? Le due artiste "rimaste da sole in Thailandia dopo una vacanza con il cast della cantante" - VIDEO

Durante una vacanza in Thailandia con il cast, Elodie sarebbe rimasta da sola con la ballerina Franceska Nuredini.

“Per sempre”. Il cantante italiano si sposa, chi è la bellissima e famosa fidanzata

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ego Eva

Argomenti discussi: The Watermelon Woman è una pietra miliare del cinema queer; Film lesbo su Netflix da vedere: per storie d’amore fuori dagli schemi; Doechii fa coming out come donna lesbica; Donna lesbica morta di tumore: il Tribunale riconosce la maternità per due bambine.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.