Sono lesbica da sempre Il coming out della cantante è ufficiale | Ho una fidanzata segreta

La cantante ha fatto coming out, confermando di essere lesbica e di aver avuto una fidanzata segreta. Questo momento segna un passo importante per lei, che negli ultimi mesi ha visto consolidarsi il suo successo e raggiungere traguardi ancora più grandi. La sua scelta di parlare apertamente apre una nuova fase nella sua carriera e nella sua vita privata.

Il 2025 si è trasformato nell’anno della consacrazione definitiva per la cantante che da tempo orbitava attorno al grande successo e che negli ultimi mesi ha visto materializzarsi una serie di traguardi difficili da eguagliare. L’artista, che ora ha deciso anche di fare coming out ufficialmente, ha dominato le classifiche e le premiazioni, imponendosi come una delle figure più riconoscibili della scena musicale contemporanea. Il suo singolo Anxiety è stato premiato ai Grammy come miglior video musicale dell’anno, mentre Billboard l’ha incoronata donna dell’anno. Ai Bet Awards è arrivata un’ulteriore consacrazione, completando una tripletta che ha segnato in modo indelebile la sua carriera.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Ego Eva Elodie fidanzata con la ballerina Franceska Nuredini? Le due artiste "rimaste da sole in Thailandia dopo una vacanza con il cast della cantante" - VIDEO Durante una vacanza in Thailandia con il cast, Elodie sarebbe rimasta da sola con la ballerina Franceska Nuredini. “Per sempre”. Il cantante italiano si sposa, chi è la bellissima e famosa fidanzata Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ego Eva Argomenti discussi: The Watermelon Woman è una pietra miliare del cinema queer; Film lesbo su Netflix da vedere: per storie d’amore fuori dagli schemi; Doechii fa coming out come donna lesbica; Donna lesbica morta di tumore: il Tribunale riconosce la maternità per due bambine.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.