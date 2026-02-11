Solo nel 2025 hanno sabotato i treni 49 volte È un attacco all’Italia

L’Italia si trova di fronte a un aumento preoccupante degli attacchi ai mezzi di trasporto pubblici. Solo nel 2025 sono stati sabotati 49 treni. Sabato scorso si è verificato un triplo attentato su una linea ferroviaria, con attacchi in due punti diversi. La situazione non può più essere ignorata: sono segnali chiari di una escalation che mette a rischio la sicurezza di chi viaggia.

Il triplo attentato sulla linea ferroviaria in due diversi punti lo scorso sabato è un campanello d'allarme che non può restare inascoltato. L'ipotesi che si tratti di un atto contro le Olimpiadi di Milano-Cortina, così com'è accaduto nel 2024 in Francia per le Olimpiadi di Parigi si fa sempre più concreta e mentre gli investigatori proseguono nel lavoro per individuare i responsabili, il ministero dell'Interno ha reso noti i numeri degli attacchi alle ferrovie nel 2025. Com'è facilmente ipotizzabile non si tratta di un fatto isolato quanto accaduto lo scorso 7 febbraio ma rientra in un trend in continua ed esponenziale crescita.

