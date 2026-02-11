Soldi e pallone | grana per la Ternana si muove la Procura

Dopo l’inchiesta di AGI, la famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana calcio, ha depositato i primi due esposti alla procura di Terni. La società rischia di finire sotto inchiesta, mentre i legali della famiglia Rizzo negano ogni coinvolgimento e chiedono chiarezza. La procura ha avviato le verifiche per capire se ci siano stati abusi o illeciti legati ai soldi e alle operazioni finanziarie della squadra. La situazione resta calda e si aspetta una svolta nelle indagini.

AGI - Dopo l'inchiesta di  AGI, si muove la  famiglia Rizzo  - proprietaria della  Ternana calcio  -, che, in queste ore, ha depositato i primi due  esposti  alla  procura di Terni. L'esposto della famiglia Rizzo . Al centro degli accertamenti di una prima denuncia gli atti dell'ex super consulente della società calcistica  Massimo Ferrero, un passato come presidente della Sampdoria, e dell'ex amministratore unico  Tiziana Pucci. Nelle carte, secondo quanto trapela, si chiede ai  magistrati umbri  di indagare i due per " infedeltà patrimoniale in concorso ". Tra Pucci e Ferrero, si ricorda, il legame è storico e inossidabile. 🔗 Leggi su Agi.it

