Soldi della cocaina per finanziare il ristorante | pluripregiudcato ancora nei guai

Un uomo di 46 anni, con precedenti penali, è stato arrestato di nuovo. Questa volta, gli agenti hanno scoperto che usava soldi provenienti dalla droga per finanziare il suo ristorante. È l’ennesimo episodio che lo coinvolge in problemi con la giustizia, confermando i suoi trascorsi criminali.

Un pluripregiudicato di 46 anni e originario della provincia di Napoli è finito ancora una volta nei guai per i suoi trascorsi criminali. La guardia di finanza di Trieste, riprendendo il filone di una indagine condotta anni fa dalla polizia di Stato giuliana, ha confiscato il ristorante (di cui.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Napoli Provincia

Un uomo di 43 anni è stato denunciato per il possesso di materiale esplosivo e sostanze stupefacenti nella propria abitazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Provincia

Argomenti discussi: Da uno zaino in casa spuntano droga e soldi: nonna arrestata a Baggio; Vuole soldi per comprare la droga. La mamma: Devi farla finita con quella robaccia. Lui la picchia e la accoltella, paura vicino Roma; Viavai di ragazzi in un palazzo, spacciatore arrestato: in casa soldi e tanta droga - BresciaToday; Pirri, San Michele e Quartucciu: tre arresti per spaccio, la casa di un pusher sorvegliata con 15 telecamere.

Soldi della cocaina per finanziare il ristorante: pluripregiudcato ancora nei guaiLa vicenda tira in ballo un 46enne originario della provincia di Napoli ma residente in Friuli Venezia Giulia da molti anni. L'attività è stata ripulita dalle influenze criminali e continua a operare ... napolitoday.it

Nervoso alla guida viene fermato per un controllo: in auto nascondeva cocaina e soldi, arrestato 44enneSQUINZANO (Lecce) - In giro per le strade di Squinzano alla vista dei militari tradisce un insolito nervosismo e viene fermato per un controllo che consente ... corrieresalentino.it