Sogno o son desto

Questa sera non sono partito per Reggio Emilia. Ho preferito restare a casa sul divano, lasciando perdere la trasferta. La verità è che sento sempre più il peso degli anni e la voglia di comfort ha preso il sopravvento sulla passione per le sfide. La corazza del vecchio guerriero inizia a scricchiolare, e questa volta ho deciso di ascoltare il mio corpo.

A cura di Flavio Verzola. Ho preferito il divano alla vicina trasferta di Reggio Emilia, ebbene sì. la corazza del vecchio guerriero comincia a scricchiolare, sono sempre più sensibile alle comodità. Amici e chiacchiere e serata finita con pizza prosciutto e funghi e la felicità di una bella vittoria. Mi sono addormentato con il sorriso dei giusti, ma il sogno è stato meglio del film action più ricco di colpi di scena! Saranno stati i funghi, con il sospetto fondato fossero allucinogeni, comunque il sogno si apre con George Clooney che festeggia il suo nuovo mandato alla Casa Bianca, mentre Bad Bunny come vice presidente, si scatena in un coinvolgente ritmo latino! Ovviamente Trump arrestato e rinchiuso in una prigione in Groenlandia, che tanto ama! I Seattle Seahawks vincono il superbowl sfoggiando le magliette dell’Inter, e il mondo si gode lo spettacolo del Meazza vestito a festa per le olimpiadi invernali.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

