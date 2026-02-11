Sofia Goggia in pista | orario pettorale e diretta TV del superG olimpico

Questa mattina Sofia Goggia si prepara per la discesa olimpica di superG a Cortina d’Ampezzo. La gara si svolge nel pomeriggio, con la campionessa italiana che si gioca le sue possibilità per una medaglia. L’evento è visibile in diretta TV, e tutti gli occhi sono puntati sulla sua performance.

In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di sci alpino proseguono a Cortina d’Ampezzo con il superG femminile. L’evento assegna le medaglie olimpiche e presenta una sfida cruciale per la classifica, mettendo in evidenza velocità, tecnica e controllo del pendio tra le migliori atlete del panorama internazionale. La competizione è prevista alle ore 11.30. Le atlete classificate dall’1 al 15 scatteranno con intervalli di 2’10” tra una partenza e l’altra. Salvo eventuali ritardi o interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale 9 alle ore 11.47.20. La trasmissione televisiva in chiaro avverrà su Rai2, con la diretta streaming disponibile su Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sofia Goggia torna in pista a Cortina per prepararsi alla discesa libera femminile di Milano-Cortina 2026.

Sofia Goggia si prepara a scendere in pista domani a St.

Caduta per Sofia Goggia nella combinata a squadre: sta bene. «Non ho ricreato l’adrenalina da gara»Caduta per Sofia Goggia nella discesa libera della combinata a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurra è scivolata a circa tre quarti di pista nella mattinata di martedì 10 febbraio, ... ecodibergamo.it

Sofia Goggia cade, sfuma il sogno della medaglia nella combinata con Della Mea: «Scusa Lara. Non ho trovato il focus, non ho ricreato l'adrenalina da gara»CORTINA - Sofia Goggia cade sulla pista Olympia delle Tofane oggi, martedì 10 febbraio, e sfuma il sogno della medaglia nella combinata femminile in coppia con Lara Della Mea. ilgazzettino.it

La dura replica a #Tomba, l'analisi dell'errore e le emozioni per il SuperG: parla Sofia #Goggia x.com

La Stampa. . Un brivido, il fiato trattenuto e il sorriso che torna: quando Sofia Goggia cade nessuno lo dice, ma tutti pensano e rivedono l’incidente di Lindsey Vonn, stessa pista. Solo, un po’ più in basso, dopo un minuto e dieci secondi di discesa. Sofia si rialz - facebook.com facebook