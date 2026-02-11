Sociale | sono 240 i beneficiari del Bonus anziani 2025

Sono 240 anziani di Pisa riceveranno il Bonus 2025, un aiuto economico pensato dal Comune per chi ha bisogno di assistenza. La maggior parte sono persone che non sono più autosufficienti e vivono nel territorio comunale. La distribuzione dei contributi partirà a breve, e l’obiettivo è alleggerire le spese di chi si prende cura di loro.

Sono 240 i beneficiari del Bonus anziani 2025, il contributo istituito dal Comune di Pisa per sostenere le persone anziane non autosufficienti residenti nel territorio comunale. E' online sul sito del Comune l'elenco definitivo dei beneficiari che riceveranno il contributo, destinato ai cittadini residenti nel Comune di Pisa, di età superiore a 65 anni, in possesso di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104 e con Isee non superiore a 25.000 euro. Su un totale di 257 domande presentate, ne sono state accolte 240, mentre 17 sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti.

