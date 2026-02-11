Sociale | sono 240 i beneficiari del Bonus anziani 2025

Il Comune di Pisa ha confermato che sono 240 le persone che riceveranno il Bonus anziani 2025. Si tratta di un aiuto economico destinato agli anziani non autosufficienti che vivono nel territorio comunale. La somma mira a offrire un sostegno concreto a chi ha più bisogno.

Sono 240 i beneficiari del Bonus anziani 2025, il contributo istituito dal Comune di Pisa per sostenere le persone anziane non autosufficienti residenti nel territorio comunale. E' online sul sito del Comune l’elenco definitivo dei beneficiari che riceveranno il contributo, destinato ai cittadini.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Bonus Anziani Bonus psicologo 2025, online le graduatorie definitive Inps. Come controllare se si è beneficiari Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. UFFICIALE INPS PAGA da 26 GENNAIO NUOVI PAGAMENTI 2026 DATE ANTICIPI AUU ADI ISEE BONUS PENSIONI Ultime notizie su Bonus Anziani Argomenti discussi: Sociale: sono 240 i beneficiari del Bonus anziani 2025; Venezia, censiti i senza dimora dopo 12 anni: i dati del monitoraggio; Banca Bff taglia i target e rivede l’assetto di vertice; Salute mentale, la diagnosi al tempo giusto: i primi tre anni fondamentali. I metal detector nelle scuole sono il fallimento dello Stato sociale - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.