Sociale | sono 240 i beneficiari del Bonus anziani 2025

Da pisatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Pisa ha confermato che sono 240 le persone che riceveranno il Bonus anziani 2025. Si tratta di un aiuto economico destinato agli anziani non autosufficienti che vivono nel territorio comunale. La somma mira a offrire un sostegno concreto a chi ha più bisogno.

Sono 240 i beneficiari del Bonus anziani 2025, il contributo istituito dal Comune di Pisa per sostenere le persone anziane non autosufficienti residenti nel territorio comunale. E' online sul sito del Comune l’elenco definitivo dei beneficiari che riceveranno il contributo, destinato ai cittadini.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Bonus Anziani

Bonus psicologo 2025, online le graduatorie definitive Inps. Come controllare se si è beneficiari

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

UFFICIALE INPS PAGA da 26 GENNAIO NUOVI PAGAMENTI 2026 DATE ANTICIPI AUU ADI ISEE BONUS PENSIONI

Video UFFICIALE INPS PAGA da 26 GENNAIO ?NUOVI PAGAMENTI 2026 DATE ANTICIPI ? AUU ADI ISEE BONUS PENSIONI

Ultime notizie su Bonus Anziani

Argomenti discussi: Sociale: sono 240 i beneficiari del Bonus anziani 2025; Venezia, censiti i senza dimora dopo 12 anni: i dati del monitoraggio; Banca Bff taglia i target e rivede l’assetto di vertice; Salute mentale, la diagnosi al tempo giusto: i primi tre anni fondamentali.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.