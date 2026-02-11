SMCV Crisileo e Aveta | Parcheggiare in centro è un’avventura

Parcheggiare in centro a Lecce si fa sempre più complicato. Le strisce blu sono ovunque e, da qualche settimana, si è aggiunta anche la novità della sosta con disco orario decisa dal Settore Viabilità. I cittadini si lamentano, trovando difficile trovare un posto libero e rispettare le nuove regole. La situazione sta creando tensioni e molte proteste tra chi deve girare per il centro ogni giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti « Il centro cittadino è ormai una giungla di strisce blu, alle quali si sta aggiungendo l’ultima trovata del Settore Viabilità: la sosta con disco orario ». Così Italo Crisileo, capogruppo di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle ” a Palazzo Lucarelli, interviene duramente sulla situazione dei parcheggi a Santa Maria Capua Vetere. « Al di là della presenza abnorme di stalli a pagamento – spiega l’esponente dell’opposizione – ora il settore competente sta dando sfogo alla brama da striscia dipinta a terra, con stalli bianchi e disco orario. È il caso della recente ordinanza riguardante via Alcide De Gasperi, dove sono spariti gli ultimi pochi posti finora liberi e sono stati trasformati in parcheggio orario di sessanta minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

