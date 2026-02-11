Smartphones non hanno bisogno di più potenza ma di chip economici

Qualcomm sta preparando nuove versioni di chip per smartphone. Le aziende puntano meno sulla potenza e più sull’efficienza, con modelli più economici e più semplici da produrre. La differenza tra Snapdragon standard e Snapdragon Pro potrebbe diventare ancora più evidente nella prossima generazione, offrendo opzioni più accessibili senza rinunciare alle prestazioni di base.

questo testo analizza le potenziali versioni di fascia alta di qualcomm, concentrandosi su una possibile divisione tra snapdragon standard e snapdragon pro all’interno della prossima generazione. l’analisi valuta prezzo, prestazioni reali e valore per l’utente, offrendo una lettura orientata al mercato e alle esigenze dei consumatori senza demandare a mere supposizioni. snapdragon standard e pro: una possibile divisione top di gamma. le indiscrezioni indicano una possibile condivisione della stessa configurazione di base tra i due modelli, con una architettura CPU 2+3+3 e capacità AI e imaging molto simili. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

