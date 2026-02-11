Slittino oro storico a Cortina | Rieder e Kainzwaldner battono Germania e Austria per soli millesimi

Gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner fanno la storia nello slittino doppio a Milano Cortina 2026. Con una gara senza sbavature, battono Austria e Germania di soli millesimi, portando a casa l’oro. È la prima medaglia d’oro italiana in questa disciplina ai Giochi olimpici invernali. La vittoria arriva sulla pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina, davanti a un pubblico in delirio. Gli atleti dimostrano che con determinazione e precisione si può davvero raggiungere l’obiettivo.

Storica impresa nel doppio slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato la medaglia d’oro nella competizione disputata sulla pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina d’Ampezzo, superando la concorrenza di Austria e Germania. Un trionfo inatteso che porta l’Italia a quota quattro ori in questi Giochi e riscrive la storia dello slittino italiano. Un’emozione incontenibile quella che ha travolto la pista di Cortina d’Ampezzo, dove Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno scolpito il loro nome nella storia dello sport italiano. Il tempo finale di 1’45”086, ottenuto al termine di due manche impeccabili, ha suggellato una performance straordinaria, capace di spodestare i dominatori della disciplina, i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt, campioni olimpici in carica da tre edizioni dei Giochi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Andrea Votter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino a Milano-Cortina, portando a casa il terzo oro per l’Italia.

Gli atleti italiani Rieder e Kainzwaldner sono a soli 17 millesimi dalla vetta dopo la prima run dello slittino doppio maschile a Cortina.

