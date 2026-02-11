Slittino oggi Olimpiadi 2026 | orari doppi tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 11 febbraio, lo slittino domina il palinsesto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono in programma diverse gare, con orari doppi e coperture tv e streaming per seguire da vicino gli italiani in gara. La giornata promette emozioni intense e sfide serrate tra gli atleti di tutto il mondo.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, saranno i doppi i grandi protagonisti del ricchissimo programma dello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, vedremo una giornata di estrema importanza con le gare dei doppi, maschile e femminile, che inizieranno le rispettive finali e indirizzeranno, almeno parzialmente, la corsa alle medaglie. Quale sarà il programma completo della giornata? Questo mercoledì 11 febbraio ci regalerà grandissime emozioni e spettacolo. Si inizierà alle ore 17.00 con la prima manche della finale femminile.

