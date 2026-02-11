Slittino doppio maschile Italia a 17 millesimi dalla vetta | Rieder-Kainzwaldner terzi dopo la prima run

Gli atleti italiani Rieder e Kainzwaldner sono a soli 17 millesimi dalla vetta dopo la prima run dello slittino doppio maschile a Cortina. La gara è molto equilibrata e l’Italia si mantiene in corsa per le medaglie, mentre gli avversari spingono forte sulla pista. La seconda run deciderà chi salirà sul podio.

Grande equilibrio sulla pista di Cortina: Rieder-Kainzwaldner inseguono le medaglie nel doppio maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Tutto si decide nella seconda manche. Finale apertissima nello slittino doppio maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista Cortina Sliding Center gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono la prima manche al terzo posto, a soli 17 millesimi dalla vetta.

