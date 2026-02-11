Slittino doppio femminile Italia al comando dopo la prima manche | Vötter-Oberhofer davanti a tutte

Le azzurre Vötter e Oberhofer dominano la prima manche della finale olimpica a Cortina. Con il tempo di 53.102, sono in testa, davanti alla coppia tedesca che arriva a soli 22 millesimi. Ora occhi puntati sulla seconda discesa, sperando in un’altra prestazione senza errori.

Le azzurre guidano la finale olimpica a Cortina dopo la prima discesa: 53.102 il tempo di riferimento, Germania a 22 millesimi. Oro ancora tutto da decidere nella seconda run delle 18.53. Si infiamma la pista Cortina Sliding Center nella finale del doppio femminile di slittino ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo la prima delle due manche decisive, l’Italia è al comando con Andrea Vötter e Marion Oberhofer, autrici di una discesa pulita e potente chiusa in 53.102. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Dopo la prima manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Voetter e Oberhofer sono in testa, sognano la medaglia d’oro.

Questa sera inizia la seconda manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

