Slittino doppio donne fantastico oro per Voetter e Oberhofer! È il terzo dei Giochi Delusione SuperG Franzoni 6° e Paris cade

Oggi alle Olimpiadi invernali di Pechino, le azzurre del doppio donne di slittino hanno fatto il colpaccio. Voetter e Oberhofer vincono l’oro in una gara emozionante, regalando alla nazionale italiana una medaglia molto attesa. La vittoria arriva dopo una gara combattuta fino all’ultimo, e chiudono davanti a tutte le altre coppie. Per l’Italia, un risultato che fa sognare e dà un po’ di respiro in un giornata fatta anche di delusioni, come quella nel SuperG con Franzoni e Paris, che cade dopo aver

1'07"34 il tempo limite, a 16 centesimi dal record olimpico. Di Stefano ora è terzo dietro ai due olandesi 1'07"65 per l'atleta oranje, Di Stefano secondo a 52 centesimi. Rifatto il ghiaccio, anche la nona batteria finisce nelle retrovie. Ora pattineranno Taiyo Nonomura (Giappone) e Kjeld Nuis. Intanto, alle 19.44, la seconda manche della gara maschile, con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che partono dalla terza posizione. Andrea Voetter - Marion Oberhofer (Ita) 1'46"284 ORODajana Eitberger - Magdalena Matschina (Ger) 1'46"404 (+0"120) ARGENTOSelina Egle - Lara Michaela Kipp (Aut) 1'46"543 (+0"259) BRONZOMarta Robezniece - Kitija Bogdanova (Let) 1'46"796 (+0"512)Chevonne Forgan - Sophia Kirkby (Usa) 1'47"565 (+1"281)Nikola Domowicz - Dominika Piwkowska (Pol) 1'48"236 (+1"952)Olena Stetskiv - Oleksandra Mokh (Ucr) 1'48"405 (+2"121)Adikeyoumu Gulijienaiti - Zhao Jiaying (Cin) 1'48"487 (+2"203)Raluca Stramaturaru - Mihaela-Carmen Manolescu (Rom) 1'48"744 (+2"460)Beattie Podulsky - Kailey Allan (Can) 1'49"482 (+3"198)Viktoria Praxova - Desana Spitzova (Svk) 1'51"513 (+5"229) Le azzurre con una run perfetta incrementano il loro vantaggio: con 1'46"284 battono le tedesche di 120 millesimi. L'Italia si prende la testa dopo la prima manche nello slittino doppio, con buone possibilità di salire sul podio. Slittino, la coppia azzurra Voetter/Oberhofer in testa dopo la prima run nel doppio donne. Alle 18.50 si assegnano le medaglieCORTINA (ITALPRESS) – Andrea Voetter e Marion Oberhofer al comando dopo la prima run nel doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le due azzurre tagliano il tr ... Tutta la delusione di Paris per aver perso lo sci nel superG olimpico dove anche Franzoni certo non sorride, ma lo sciatore altoatesino vede il bicchiere mezzo pieno ora: "Resta la medaglia e va bene così" Olimpiadilnvernali2026 di MilanoCortina2026. Delusione per l'Italia nel SuperG maschile. A Bormio, Christof Innerhofer (41 anni) si è classificato 11imo: "Mi mancava un po' di feeling per attaccare di più".

