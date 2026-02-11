Slittino doppio donne fantastico oro per Voetter e Oberhofer! È il terzo dei Giochi Delusione SuperG Franzoni 6° e Paris cade

11 feb 2026

Oggi alle Olimpiadi invernali di Pechino, le azzurre del doppio donne di slittino hanno fatto il colpaccio. Voetter e Oberhofer vincono l’oro in una gara emozionante, regalando alla nazionale italiana una medaglia molto attesa. La vittoria arriva dopo una gara combattuta fino all’ultimo, e chiudono davanti a tutte le altre coppie. Per l’Italia, un risultato che fa sognare e dà un po’ di respiro in un giornata fatta anche di delusioni, come quella nel SuperG con Franzoni e Paris, che cade dopo aver

1'07"34 il tempo limite, a 16 centesimi dal record olimpico.  Di Stefano ora è terzo dietro ai due olandesi 1'07"65 per l'atleta oranje, Di Stefano secondo a 52 centesimi.  Rifatto il ghiaccio, anche la nona batteria finisce nelle retrovie. Ora pattineranno Taiyo Nonomura (Giappone) e Kjeld Nuis.  Intanto, alle 19.44, la seconda manche della gara maschile, con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che partono dalla terza posizione. Andrea Voetter - Marion Oberhofer (Ita) 1'46"284 ORODajana Eitberger - Magdalena Matschina (Ger) 1'46"404 (+0"120) ARGENTOSelina Egle - Lara Michaela Kipp (Aut) 1'46"543 (+0"259) BRONZOMarta Robezniece - Kitija Bogdanova (Let) 1'46"796 (+0"512)Chevonne Forgan - Sophia Kirkby (Usa) 1'47"565 (+1"281)Nikola Domowicz - Dominika Piwkowska (Pol) 1'48"236 (+1"952)Olena Stetskiv - Oleksandra Mokh (Ucr) 1'48"405 (+2"121)Adikeyoumu Gulijienaiti - Zhao Jiaying (Cin) 1'48"487 (+2"203)Raluca Stramaturaru - Mihaela-Carmen Manolescu (Rom) 1'48"744 (+2"460)Beattie Podulsky - Kailey Allan (Can) 1'49"482 (+3"198)Viktoria Praxova - Desana Spitzova (Svk) 1'51"513 (+5"229) Le azzurre con una run perfetta incrementano il loro vantaggio: con 1'46"284 battono le tedesche di 120 millesimi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

