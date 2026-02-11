Slittino donne d’oro! L’Italia scrive la storia di questo sport

Le italiane dello slittino femminile conquistano un’altra medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Andrea Voetter e Marion Oberhofer arrivano prime nella gara a doppio e scrivono un pezzo di storia per questo sport. È la terza medaglia d’oro per l’Italia a queste Olimpiadi e tutti i riflettori sono puntati su di loro.

Semplicemente straordinarie: l'Italia conquista un'altra medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina grazie al doppio dello slittino femminile composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, è la terza medaglia d'oro a queste Olimpiadi. Una vittoria splendida ottenuta con due manche impeccabili dove le azzurre sono arrivate davanti alla coppia tedesca formata da EitbergerMatschina con il tempo di 1"46"284. Medaglia di bronzo, invece, all'Austria. La gara. Alla prima uscita olimpica di sempre per questa disciplina, il punto esclamativo è dell'Italia che compie una prima manche dove ha costruito la vittoria: discesa velocissima da parte delle italiane che non commettono sbavature e ottengono anche il record della pista con 53'102".

