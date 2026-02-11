Skeleton Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Bagnis protagonista in prova domani il via al singolo maschile

Domani alle 9 si alza il sipario sulla prova di skeleton alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A Milano, sulla pista Eugenio Monti, i primi due run della competizione maschile. Amedeo Bagnis si è mostrato tra i più veloci negli allenamenti, mentre Gaspari si mantiene stabile. La sfida si prepara a entrare nel vivo, con i favoriti pronti a scendere in pista.

Domani le prime due run sulla pista Eugenio Monti. Amedeo Bagnis tra i più brillanti negli allenamenti, Gaspari costante. Si riaccende il ricordo dell’oro storico di Bibbia. Prende ufficialmente il via domani il programma dello skeleton ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista Cortina Sliding Center, intitolata a Eugenio Monti, l’Italia si affida a Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari nel singolo maschile, mentre al femminile saranno in gara Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. Le indicazioni arrivate dalle prove sono incoraggianti soprattutto per Bagnis. L’azzurro ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione ufficiale, confermandosi poi stabilmente nei piani alti con due secondi posti alle spalle del britannico Matt Weston e un quinto tempo.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina alle Olimpiadi, i due protagonisti del skeleton, Bagnis e Weston, non sono riusciti a partire nelle prove singole maschili.

Oggi la cronaca delle prove di skeleton singolo maschile alle Olimpiadi continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Un negozio di frutta, una slitta di ferro e una pista leggendaria: così Nino Bibbia conquistò nel 1948 il primo oro azzurro alle Olimpiadi Invernali, nello skeleton. La storia dell'impresa che nessuno si aspettava