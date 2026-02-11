La tedesca Jacqueline Pfeifer domina anche nell’ultima prova e conferma il suo vantaggio nel skeleton femminile a Milano Cortina 2026. Le italiane, invece, continuano a perdere terreno e si allontanano dalla vetta.

Jacqueline Pfeifer spaventa le avversarie. La tedesca, infatti, ha messo a segno il miglior tempo anche nella sesta ed ultima prova della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano l’atleta teutonica ha vissuto due allenamenti di altissimo livello, candidandosi al ruolo di favorita per la medaglia d’oro nella gara vera e propria. In casa Italia, invece, i risultati iniziano a preoccupare. Dopo un avvio di prove che faceva ben sperare, le azzurre ormai sono stabilmente fuori dalla top10 con distacchi pesanti. Il miglior crono della sesta prova come detto porta la firma di Jacqueline Pfeifer che, dopo il 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, Jacqueline Pfeifer svetta anche nell’ultima prova. Si allontanano le italiane

Jacqueline Pfeifer ha vinto la quinta prova di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina, le atlete hanno affrontato la seconda prova di skeleton femminile alle Olimpiadi.

