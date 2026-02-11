Skeleton Jacqueline Pfeifer domina la quinta prova Le italiane escono dalla top10

Jacqueline Pfeifer ha vinto la quinta prova di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le italiane non riescono a entrare nella top 10. La gara si è svolta sulla pista di Cesana Torinese, dove Pfeifer ha mostrato una corsa sicura e veloce, lasciando le avversarie dietro di sé. Le altre italiane non sono riuscite a tenere il passo e sono uscite fuori dalla top 10. La competizione si fa sempre più difficile, e ora gli occhi sono puntati sulle ultime prove per capire chi avrà la meglio.

Jacqueline Pfeifer ha chiuso al comando la quinta e penultima prova della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano abbiamo assistito ad un allenamento quanto mai importante. Le atlete hanno iniziato a forzare in maniera evidente, con le azzurre che hanno pagato dazio. Aver conosciuto in anticipo la pista intitolata ad Eugenio Monti ha pagato dividenti immediati, ma ora lo scenario ha cancellato questo vantaggio. Per la corsa alle medaglie sarà davvero una battaglia con tante pretendenti. Jacqueline Pfeifer ha fatto il vuoto con il tempo di 57.

