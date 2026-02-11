Sighel oro nello short track scoppia la polemica per l’esultanza di spalle | Non uno sbeffeggio ma un omaggio al pubblico – Il video

Pietro Sighel conquista l’oro nello short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo la vittoria, però, scoppia la polemica sull’esultanza di spalle. Il video ha diviso gli spettatori: alcuni credono che non si sia trattato di uno sbeffeggio, ma di un omaggio al pubblico. La discussione continua a dividere commentatori e fan.

Pietro Sighel ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 nella staffetta mista di short track, regalando all’Italia un momento di grande gloria e spettacolo. Al momento del traguardo, con un vantaggio già sicuro, l’atleta trentino di 26 anni ha deciso di tagliare il traguardo di spalle, un gesto che ha esaltato la tifoseria italiana ma che ha scatenato immancabili polemiche. Alcuni, infatti, lo hanno visto come una sbruffonata verso gli avversari. Sighel, però, ha chiarito subito le proprie intenzioni: «L’arrivo con quel gesto di esultanza al traguardo l’avevo pensato qualche mese fa, non era fatto per sbeffeggiare gli avversari, ma per omaggiare il pubblico che ci ha dato la spinta per tenere duro».🔗 Leggi su Open.online

Pietro Sighel conquista l’oro nella staffetta mista di short track a Milano-Cortina 2026.

Pietro Sighel ha fatto la storia nello short track ai Giochi di Milano Cortina 2026.

