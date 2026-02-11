Sicurezza nei locali sospeso un altro circolo notturno | Anti-incendio non in regola

Un altro circolo notturno viene sospeso in città. Questa volta, il motivo è la mancanza di conformità alle norme antincendio. Il locale, situato in via Calzoni vicino alla fiera, dovrà restare chiuso per quindici giorni e spegnere le insegne. La decisione è stata presa dai vigili del fuoco dopo un controllo di routine. La questione sicurezza torna a far parlare di sé, con altri locali che rischiano di finire sotto i controlli.

Nuova chiusura per un circolo privato in via Calzoni, nella zona della fiera, che dovrà tenere spente le insegne per quindici giorni. Il motivo, spiegano dalla questura, è che polizia, vigili del fuoco e ispettorato del lavoro hanno riscontrato “gravi irregolarità riguardanti l'impianto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Sicurezza Nei Locali

Bologna chiude circolo privato in via Enrico Mattei dopo controlli Le forze dell’ordine hanno sequestrato un circolo privato a Bologna, in via Enrico Mattei, perché sono emerse gravi carenze di sicurezza e molte irregolarità amministrative.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sicurezza Nei Locali

Argomenti discussi: Blitz interforze in discoteca: 10 lavoratori in nero e addetti alla sicurezza irregolari, un locale sospeso; Effetto Crans-Montana a Bologna, chiuso un circolo: Carenze sulla sicurezza. Diversi eventi e concerti annullati; La questura sospende la licenza del locale da ballo del centro di Arezzo; Sospeso cantiere edile a Tolentino per mancanza di sicurezza sul lavoro.

Blitz interforze in discoteca: 10 lavoratori in nero e addetti alla sicurezza irregolari, un locale sospeso fotoSabato scorso controlli straordinari per la sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo, disposti dal Questore dopo il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ... catanzaroinforma.it

Mai più Crans-Montana. Niente uscita di sicurezza e locali trasformati in disco: la polizia ha sospeso 13 attivitàSicurezza nei locali, nel 2025 la polizia ha sospeso 13 attività tra Ancona e provincia per un totale di oltre 50mila euro di multe. I provvedimenti sono arrivati dopo i controlli fatti quando non si ... ilrestodelcarlino.it

SICUREZZA NEI PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI DA BALLO, LUNEDì INCONTRO ALLA DISCOTECA MASCARA Lunedì 16 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso la Discoteca Mascara ( Viale della Favorita, 17 Mantova), si terrà un evento de - facebook.com facebook

Sicurezza nei locali con attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Obblighi diretti per discoteche, sale da ballo e locali assimilabili. Bar e ristoranti coinvolti solo in caso di intrattenimento prevalente. Leggi sul nostro sito shorturl.at/GnZdX x.com