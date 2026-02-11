I sindaci del Pd si preparano a sfidare Meloni sulla questione sicurezza. Matteo Renzi, ospite al Tg3, dice che il problema riguarda direttamente i cittadini, non le parole del governo. Ricorda casi drammatici come il ragazzino ucciso a La Spezia e il capotreno ucciso a Bologna, e insiste che bisogna agire subito, senza aspettare che le parole si trasformino in fatti.

Dice Matteo Renzi, parlando al Tg3, che quello della sicurezza è un «problema enorme che riguarda i cittadini, non il governo: è il ragazzino ucciso a scuola a La Spezia; il capotreno ucciso a Bologna. Basta con gli slogan sulle Brigate Rosse, è un errore drammatizzare la questione della sicurezza dal punto di vista ideologico, destra e sinistra devono stare insieme». Concetti simili in passato li aveva espressi l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, accusato spesso a sinistra di protofascismo per via delle note vicende libiche. Matteo Renzi (Imagoeconomica). L’apertura di De Pascale sul Cpr agita la sinistra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sicurezza, il fronte riformista dei sindaci Pd sfida Meloni

Approfondimenti su Sicurezza Italia

Il centrodestra accusa il governo di scaricare sui sindaci le responsabilità legate alla gestione delle emergenze, sostenendo che si tratti di un tentativo di nascondere i propri fallimenti.

I sindaci del Vimercatese hanno deciso di fare ricorso al Tar contro il nuovo tracciato della Pedemontana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sicurezza Italia

Argomenti discussi: Incontro tra Mantovano e Mattarella: spinta sul pacchetto sicurezza, critiche da Pd e 5S; Fatti di Torino, il governo predica coesione. Proposto il pagamento di una cauzione per chi scende in piazza; Cosa prevede il nuovo decreto sicurezza approvato dal governo Meloni: misure no spot contro teppisti in piazza e baby gang, stretta sui coltelli; Decreto sicurezza, la sinistra non convince Latorre: Basta precondizioni, ci vuole unità.

IL PUNTO = Iran: è repressione anche tra politici riformistiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

In Iran sono stati arrestati almeno quattro importanti politici riformisti che sostengono il presidente PezeshkianIn Iran i Guardiani della rivoluzione, la principale forza militare del paese, hanno arrestato almeno quattro figure di spicco del Fronte Riformista, un’organizzazione che racchiude gli schieramenti p ... ilpost.it

«Non è un episodio isolato. È l’ennesima conferma di una città lasciata sola sul fronte della sicurezza» - facebook.com facebook

A SCUOLA DI SICUREZZA: LA CARTA DI LORENZO Spesso, di fronte alle tragedie, si dice "mai più", ma poi l'attenzione sfuma. Con Lorenzo non è andata così. Oggi all'ITS Volta di Trieste non è stata una semplice commemorazione, ma la conferma di un pat x.com