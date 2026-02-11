Sicurezza il fronte riformista dei sindaci Pd sfida Meloni
I sindaci del Pd si preparano a sfidare Meloni sulla questione sicurezza. Matteo Renzi, ospite al Tg3, dice che il problema riguarda direttamente i cittadini, non le parole del governo. Ricorda casi drammatici come il ragazzino ucciso a La Spezia e il capotreno ucciso a Bologna, e insiste che bisogna agire subito, senza aspettare che le parole si trasformino in fatti.
Dice Matteo Renzi, parlando al Tg3, che quello della sicurezza è un «problema enorme che riguarda i cittadini, non il governo: è il ragazzino ucciso a scuola a La Spezia; il capotreno ucciso a Bologna. Basta con gli slogan sulle Brigate Rosse, è un errore drammatizzare la questione della sicurezza dal punto di vista ideologico, destra e sinistra devono stare insieme». Concetti simili in passato li aveva espressi l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, accusato spesso a sinistra di protofascismo per via delle note vicende libiche. Matteo Renzi (Imagoeconomica). L’apertura di De Pascale sul Cpr agita la sinistra. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondimenti su Sicurezza Italia
Sicurezza, Gnassi (Pd): “Il governo scarica sui sindaci per coprire i propri fallimenti, é cinico scaricabarile"
Il centrodestra accusa il governo di scaricare sui sindaci le responsabilità legate alla gestione delle emergenze, sostenendo che si tratti di un tentativo di nascondere i propri fallimenti.
Fronte dei sindaci contro la Pedemontana. Ricorso al Tar per salvare il Parco Pane
I sindaci del Vimercatese hanno deciso di fare ricorso al Tar contro il nuovo tracciato della Pedemontana.
Ultime notizie su Sicurezza Italia
Argomenti discussi: Incontro tra Mantovano e Mattarella: spinta sul pacchetto sicurezza, critiche da Pd e 5S; Fatti di Torino, il governo predica coesione. Proposto il pagamento di una cauzione per chi scende in piazza; Cosa prevede il nuovo decreto sicurezza approvato dal governo Meloni: misure no spot contro teppisti in piazza e baby gang, stretta sui coltelli; Decreto sicurezza, la sinistra non convince Latorre: Basta precondizioni, ci vuole unità.
IL PUNTO = Iran: è repressione anche tra politici riformistiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
In Iran sono stati arrestati almeno quattro importanti politici riformisti che sostengono il presidente PezeshkianIn Iran i Guardiani della rivoluzione, la principale forza militare del paese, hanno arrestato almeno quattro figure di spicco del Fronte Riformista, un’organizzazione che racchiude gli schieramenti p ... ilpost.it
«Non è un episodio isolato. È l’ennesima conferma di una città lasciata sola sul fronte della sicurezza» - facebook.com facebook
A SCUOLA DI SICUREZZA: LA CARTA DI LORENZO Spesso, di fronte alle tragedie, si dice "mai più", ma poi l'attenzione sfuma. Con Lorenzo non è andata così. Oggi all'ITS Volta di Trieste non è stata una semplice commemorazione, ma la conferma di un pat x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.