Sicurezza Crosetto | I cambiamenti climatici hanno ridisegnato la strategia militare

I cambiamenti climatici influenzano sempre di più la sicurezza in Italia. Crosetto spiega che il clima sta modificando le priorità delle forze armate e la pianificazione delle difese. Le condizioni meteorologiche estreme e l’aumento delle crisi ambientali richiedono un nuovo approccio alla strategia militare, che ora deve tener conto di questi fattori.

"I cambiamenti climatici stanno incidendo in modo sempre più profondo sulla sicurezza delle persone, dei territori, delle infrastrutture critiche. Non siamo più di fronte a eventi eccezionali, ma a fenomeni che mettono alla prova con crescente frequenza la resilienza del Paese. Questo ci impone di andare oltre la gestione dell'emergenza e di rafforzare in modo sistemico le nostre capacità di prevenzione, previsione e adattamento". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio inviato in occasione di "Beyond Climate - Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell'era dei cambiamenti climatici".

