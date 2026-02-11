Sicuramente Amici festeggia 40 anni | il musical torna sul palco di Monte Colombo

Domenica 15 febbraio il Teatro Leo di Monte Colombo ospita di nuovo “Sicuramente Amici”. Il musical, che ha già fatto ridere e emozionare il pubblico per 40 anni, torna a portare in scena le sue storie e i suoi personaggi. Gli attori sono pronti a riprendere il palco e a regalare un’altra serata all’insegna della musica e del divertimento.

Domenica 15 febbraio, al Teatro Leo Amici di Monte Colombo, torna in scena il musical “Sicuramente Amici”. Scritto da Carlo Tedeschi e Giancarlo De Matteis, diretto dallo stesso Tedeschi e prodotto dall’Associazione dare insieme alla compagnia Rdl, lo spettacolo trasmette un messaggio ispirato da.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Amici Musical Colatriano Group festeggia 40 anni, due progetti per la sicurezza sul lavoro e l'occupazione femminile Da 40 anni, Colatriano Group si distingue per l’impegno nella sicurezza sul lavoro e nel sostegno all’occupazione femminile. Cristina D’Avena svela il suo progetto futuribile: un musical ispirato alle fiabe, in arrivo sul palco di Sanremo. Cristina D’Avena annuncia un nuovo musical ispirato alle fiabe, che arriverà sul palco di Sanremo durante il prossimo Festival. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Amici Musical Argomenti discussi: Melissa Satta festeggia 40 anni: la vacanza romantica con Carlo Gussalli Beretta; Beijing: residenti cinesi e stranieri festeggiano il Piccolo Capodanno del calendario lunare; Melissa Satta festeggia 40 anni: compleanno insieme a tante altre ex veline, amici vip e il suo Carlo, foto; Presentato in assemblea il programma 2026 degli Amici della foce del fiume Cesano. Monte Colombo – Sicuramente Amici In una notte di tempesta nella bottega della Vecchia Umanità una bimba, la Piccola Umanità, ascolta racconti avvincenti e storie di grandi personaggi, amici dell’essere umano, c - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.