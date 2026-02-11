Sicilia | via libera ad indennità più alte per amministratori di piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti

L’Assemblea regionale siciliana ha deciso di aumentare le indennità per i sindaci e gli assessori dei piccoli Comuni, quelli con meno di 5.000 abitanti. La misura mira a riconoscere meglio il lavoro di chi gestisce queste comunità più piccole, anche se ha generato alcune polemiche tra i cittadini. Ora gli amministratori riceveranno compensi più alti rispetto al passato, un cambiamento che potrebbe influire sulla gestione dei servizi locali.

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un aumento delle indennità per gli amministratori dei Comuni fino a 5.000 abitanti, una decisione presa nell’ambito della discussione del disegno di legge sugli Enti locali. La norma, frutto di un emendamento, mira a sostenere economicamente chi ricopre cariche amministrative in piccoli centri dell’isola, ma ha sollevato preoccupazioni circa l’impatto sui bilanci comunali. La seduta del 10 febbraio 2026, presso Palazzo dei Normanni, ha visto l’approvazione di questa misura che modifica l’articolo 3 del ddl Enti locali. L’iniziativa, inizialmente più ampia, prevedeva un’estensione degli aumenti anche ai comuni fino a 10.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sicilia Amministratori Ddl Enti locali, Anci Sicilia: "Si prevede l'adeguamento delle indennità degli assessori dei piccoli Comuni" La proposta di legge sugli enti locali include un punto chiave per i piccoli Comuni siciliani. Ecco le indennità degli amministratori L’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha stabilito l’impegno di spesa per le indennità di funzione degli amministratori locali relative all’anno 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sicilia Amministratori Argomenti discussi: Editoria in Sicilia: via libera a 3 milioni di contributi, Schifani: Sostegno al pluralismo e spinta per nuova occupazione; Quote di genere nelle giunte comunali, via libera dell'Ars alla norma; Via libera dalla Regione alla riattivazione del 118 a Riposto; Via libera al terzo rinnovo del contratto dei regionali, gli aumenti in busta e le nuove regole. Quote di genere nelle giunte comunali, via libera dell'Ars alla normaCommenti positivi per il via libera dell'Ars alla norma sulle quote di genere nelle giunte comunali sopra i 3 mila abitanti. Finalmente la Sicilia si adegua ad una norma nazionale che prevede la pres ... rainews.it Ponte sullo Stretto, via libera dal governoIl Consiglio dei ministri ha dato l'ok al decreto sul Ponte sullo Stretto, pensato per superare le osservazioni della Corte dei Conti ... vocealta.it "Come presidente di Alternativa Libera, associazione politica che si occupa della città di Siracusa, mi permetto di scrivervi per segnalarvi un articolo recentemente pubblicato sul mio blog, dedicato al Bando STEP Sicilia, con un focus su idee progettuali, ambiti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.