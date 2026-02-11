Tommaso Compagnucci torna a vincere. Il giovane tennista di Macerata ha conquistato il primo titolo del 2026, un torneo M15 a Palm Coast in Florida. Ha battuto in finale lo statunitense Ryan Colby in due set, 6-3 7-6 (3). È una vittoria importante per lui, che dimostra di essere in forma all’inizio della stagione.

Tommaso Compagnucci torna a sorridere. Il venticinquenne dell’ Atm Macerata ha conquistato il torneo M15 di Palm Coast sulla terra battuta della Florida, imponendosi in finale sullo statunitense Ryan Colby con il punteggio di 6-3 7-6 (3). Si tratta del primo titolo Itf Futures della stagione 2026 per il giocatore marchigiano, attualmente numero 509 del ranking Atp. La finale ha confermato la solidità del numero 2 del seeding, che ha dominato il primo set per 6-3 prima di dover soffrire nel secondo. Sul 6-6, il tie-break si è rivelato decisivo: Compagnucci ha piazzato due o tre punti importanti come ha raccontato lui stesso, chiudendo 7-3 e festeggiando il successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si tratta del primo titolo Itf Futures del 2026

Approfondimenti su Tommaso Compagnucci

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tommaso Compagnucci

