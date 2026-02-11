Si ritira anche il Real Madrid | addio definitivo alla Superlega

Il Real Madrid ha deciso di lasciare definitivamente la Superlega. Dopo mesi di discussioni e negoziati, il club spagnolo ha aderito all’accordo con la Uefa e le altre squadre europee per rispettare il merito sportivo e puntare a una gestione più sostenibile. La decisione segna la fine di un progetto contestato e apre una nuova fase per il calcio europeo.

«Dopo mesi di discussioni condotte nel migliore interesse del calcio europeo», la Uefa, i club calcistici europei ( Efc, ex Eca) e il Real Madrid hanno annunciato di «aver raggiunto un accordo sui principi per il benessere del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine del club e al miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia». Questo accordo, si legge in un comunicato congiunto, «servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che tali principi saranno eseguiti e implementati».

