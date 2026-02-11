shopping con fondi pubblici comprata anche una bentley

La Guardia di Finanza ha scoperto che una società, beneficiaria di circa 570 mila euro di fondi pubblici nel 2020, ha speso parte di quei soldi per un acquisto sospetto: una Bentley. Gli investigatori stanno controllando se ci siano state irregolarità o truffe legate a questi finanziamenti statali. La notizia arriva mentre proseguono le verifiche sui fondi distribuiti durante il decreto liquidità.

L'occhio della Finanza si era posato su una società che nel 2020 aveva ricevuto finanziamenti per circa 570 mila euro dallo Stato in base a quanto previsto dal decreto liquidità nel 2020. In piena crisi covid. L'esame dei documenti contabili e delle richieste di credito presentate agli intermediari e la ricostruzione dei flussi finanziari consentirono di ipotizzare che i prestiti fossero stati ottenuti grazie alla presentazione di documenti falsi e che le somme venissero destinate diversamente rispetto all'interesse pubblico sotteso all'erogazione. Un esempio di presunta malversazione di erogazioni pubbliche? Nel 2020 secondo la procura sarebbe stata presa una Maserati per oltre 50 mila euro che, dopo alcuni passaggi, era stata data in permuta ad una concessionaria del nord Italia per una Bentley.

