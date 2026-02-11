Sgominata gang dedita ai furti Saccheggiavano carte di credito | in sette incastrati dai filmati

La polizia ha sgominato una gang di ladri che rubava carte di credito e commetteva furti in diverse zone. Dopo un anno di indagini, gli agenti hanno raccolto prove, pedinamenti e filmati che hanno portato all’arresto di sette persone. La banda, che si spostava da un luogo all’altro, è stata smantellata grazie a un lavoro di squadra che ha incastrato i criminali.

Un anno di indagini, pedinamenti, analisi di filmati e incrocio di dati ha permesso alla Squadra Mobile della Questura di Lodi di smantellare una banda itinerante specializzata in furti e truffe. Sono state denunciate sette persone di origine colombiana e cubana, tra i 20 e i 45 anni, con numerosi precedenti penali e risultate irregolari sul territorio nazionale. L'attività investigativa ha preso il via un anno fa, da due episodi avvenuti, in uno stesso giorno, in città. Prima c'era stato un tentativo di intrusione in un'abitazione nei pressi di via San Colombano: un passante aveva notato due uomini scavalcare un cancello ed entrare nel giardino di una casa.

