Un disastro per Paris nel SuperG di Cortina. La sua gara si interrompe bruscamente quando perde uno sci a metà discesa. Gli azzurri, che partivano con grosse aspettative, continuano a deludere. Franzoni, in particolare, non riesce a trovare il ritmo giusto e anche lui si ferma senza risultati. La giornata lascia ancora più amarezza tra gli appassionati italiani.

Nonostante gli Azzurri fossero tra i favoriti della vigilia, il supergigante olimpico si conferma avaro di soddisfazioni per gli atleti tricolori. Come sempre successo nella storia da quando la disciplina è stata aggiunta alle Olimpiadi invernali nel 1988, l’Italia non porta a casa una singola medaglia. Se l’argento olimpico Giovanni Franzoni non brilla e dilapida buona parte del suo vantaggio alla Carcentina, lo sciatore altoatesino fa ancora peggio. Dominik Paris parte subito aggressivo ma perde uno sci prima di arrivare al controllo cronometrico, cadendo a terra. Veramente sfortunatissimo l’atleta azzurro, che è tradito dai materiali proprio nella gara più attesa dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sfortunatissimo Paris che perde uno sci nel SuperG. Delude Franzoni

Questa mattina le gare di sci alpino non hanno sorriso agli azzurri.

La discesa di Paris nel SuperG si è conclusa con una brutta caduta, lasciando gli sportivi e gli appassionati italiani con il fiato sospeso.

