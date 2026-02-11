Sfilata dei carri allegorici a Erchie per il carnevale 2026 | due appuntamenti

Il Carnevale di Erchie torna con due eventi in programma. La prima sfilata dei carri allegorici si terrà tra le vie del paese, mentre la seconda è prevista per il weekend successivo. Le strade si riempiranno di colori, musica e tanta allegria, con i gruppi che lavorano già da settimane per preparare le figure più spettacolari. La comunità si prepara a vivere due giorni di festa, coinvolgendo grandi e piccini in un clima di divertimento e tradizione.

ERCHIE - Il Comune di Erchie si prepara a festeggiare il Carnevale con due grandi appuntamenti dedicati al divertimento, ai colori e alla tradizione locale. Le giornate clou dell'evento saranno sabato 14 febbraio e martedì 17 febbraio, offrendo a cittadini e visitatori l'occasione di partecipare.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Carnevale Erchie La sfilata dei carri allegorici a Dese per il Carnevale 2026 La sfilata dei carri allegorici e figuranti in maschera a Dese si terrà domenica 1 febbraio 2026, come parte delle celebrazioni del Carnevale di Venezia. Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegorici a Pontinia A Pontinia, il Carnevale 2026 continua a portare allegria con la sfilata dei carri allegorici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Carnevale Erchie Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Carnevale a Vicenza, il 7 febbraio dalle 17 alle 19 sfilata dei carri illuminati in viale Mazzini; A Chirignago: i carri allegorici sono pronti a colorare la città domenica 8 febbraio; La carica dei 15mila per una sfilata di carnevale da sogno. III edizione della sfilata dei carri allegorici: torna la magia del Carnevale a MesagneTorna a Mesagne uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la III edizione della Sfilata dei Carri Allegorici Carnevale 2026. Con la deliberazione n. brundisium.net San Nicandro Garganico, carri allegorici da record: città gremita per la prima sfilata di CarnevaleÈ iniziata con numeri da record la rassegna dei carri allegorici di San Nicandro Garganico, che ha vissuto una prima ... immediato.net Torna il Carnevale di Rieti: il15 febbraio corteo e sfilata di carri mascherati https://www.sabiniatv.it/torna-il-carnevale-di-rieti-il15-febbraio-corteo-e-sfilata-di-carri-mascherati - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.