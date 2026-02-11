Sezione di polizia stradale di Lecce divenuta operativa la nuova sede in via Vernole

Da lecceprima.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sezione di polizia stradale di Lecce si trasferisce in una nuova sede. Dopo anni nella storica caserma di via dei Palumbo, i poliziotti hanno ora una struttura moderna in via Vernole, all’angolo con via Catanzaro. Il cambio di sede mira a migliorare i servizi e le attività di controllo sul territorio.

LECCE – La sezione della polizia stradale di Lecce cambia casa. È stato ufficializzato il trasferimento degli uffici dalla storica sede cittadina di via dei Palumbo, nel rione Salesiani, ai nuovi locali situati in via Vernole, civico 36 (all’angolo con via Catanzaro).Il trasloco non rappresenta.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

