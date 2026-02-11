Sezione di polizia stradale di Lecce divenuta operativa la nuova sede in via Vernole

La sezione di polizia stradale di Lecce si trasferisce in una nuova sede. Dopo anni nella storica caserma di via dei Palumbo, i poliziotti hanno ora una struttura moderna in via Vernole, all’angolo con via Catanzaro. Il cambio di sede mira a migliorare i servizi e le attività di controllo sul territorio.

LECCE – La sezione della polizia stradale di Lecce cambia casa. È stato ufficializzato il trasferimento degli uffici dalla storica sede cittadina di via dei Palumbo, nel rione Salesiani, ai nuovi locali situati in via Vernole, civico 36 (all'angolo con via Catanzaro).

Approfondimenti su Lecce Polizia

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Parini di Catania hanno partecipato a un incontro presso la sezione polizia stradale della città.

La recente inaugurazione della Centrale Operativa della Polizia Locale di Milano, situata in via Beccaria, segnala un aggiornamento significativo delle strutture e delle tecnologie utilizzate.

Ultime notizie su Lecce Polizia

Corruzione e favori agli autotrasportatori: arrestato dirigente della Polizia Stradale di BrancaleoneAi domiciliari un sostituto commissario: secondo la Procura avrebbe chiesto denaro per evitare sanzioni e omesso atti d’ufficio. inquietonotizie.it

Tangenti e favori illegali: le intercettazioni incastrano un dirigente della Polizia StradaleLe intercettazioni hanno svelato il sistema di corruzione del dirigente della Polizia Stradale di Brancaleone, che riceveva denaro in cambio di favori illegali. La denuncia è partita da un autotraspor ... quicosenza.it

Oggi il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Siracusa, Francesco Giuffrida, e l'ispettore Sipala, nell’ambito del progetto “Icaro” , hanno incontrato gli studenti dell’Istituto tecnico industriale “E. Fermi” di Siracusa per parlare di sicurezza stradale.#essercise - facebook.com facebook