Servizi di pulizia a rischio nell' Asl | la Cisl chiede intervento di Prefettura e Regione

La Cisl fa un appello alla Prefettura e alla Regione per intervenire sui servizi di pulizia all’interno delle strutture sanitarie dell’Asl di Salerno. I lavoratori che si occupano di mantenere pulite le strutture si trovano in difficoltà, e la preoccupazione cresce tra chi garantisce servizi fondamentali per la sanità locale. La situazione resta critica e si attende una risposta concreta dalle istituzioni.

A Salerno cresce la preoccupazione per la situazione dei lavoratori che garantiscono servizi essenziali all’interno delle strutture sanitarie dell’Asl. La vertenza riguarda oltre 1.200 addetti, impegnati quotidianamente nella pulizia, sanificazione e nei servizi di ausiliariato dei principali.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La Cgil Salerno, insieme alle sue strutture Filcams e Funzione Pubblica, richiede una convocazione urgente del tavolo in Prefettura.

La Cisl Fp Abruzzo Molise segnala criticità nella Asl Lanciano - Vasto - Chieti, dovute a carenze di personale e tagli al facchinaggio.

Servizi di pulizia a rischio nell'Asl: la Cisl chiede intervento di Prefettura e RegioneLa segretaria Cortazzi: La situazione non è più sostenibile. Si tratta di lavoratori che da anni assicurano servizi indispensabili, e oggi rischiano il posto di lavoro e un peggioramento delle condiz ... salernotoday.it

Servizi di pulizia negli ospedali di Genova, presidio dei lavoratori a De Ferrari: Con la riduzione dei turni ci rimettono anche gli utenti«Gli ospedali sono sporchi, ma non prendetevela con noi. Questa è una battaglia che non può essere solo nostra, è una battaglia che riguarda tutti: noi lavoratrici, ma anche gli utenti degli ospedali, ... ilsecoloxix.it

