Servizi di pulizia a rischio nell' Asl | la Cisl chiede intervento di Prefettura e Regione
La Cisl fa un appello alla Prefettura e alla Regione per intervenire sui servizi di pulizia all’interno delle strutture sanitarie dell’Asl di Salerno. I lavoratori che si occupano di mantenere pulite le strutture si trovano in difficoltà, e la preoccupazione cresce tra chi garantisce servizi fondamentali per la sanità locale. La situazione resta critica e si attende una risposta concreta dalle istituzioni.
A Salerno cresce la preoccupazione per la situazione dei lavoratori che garantiscono servizi essenziali all’interno delle strutture sanitarie dell’Asl. La vertenza riguarda oltre 1.200 addetti, impegnati quotidianamente nella pulizia, sanificazione e nei servizi di ausiliariato dei principali.🔗 Leggi su Salernotoday.it
