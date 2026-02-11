Serie C Union Brescia-Virtus Verona 3-1 Riscatto biancoblù | gol e highlights

Il Brescia batte la Virtus Verona 3-1 davanti ai propri tifosi e torna a vincere. Nei primi 45 minuti i biancoblù hanno dominato, segnando due gol e mettendo in difficoltà gli avversari. La squadra di casa ha mantenuto il ritmo e ha chiuso la partita con una vittoria convincente, rilanciando le speranze di salire in classifica.

Il Brescia torna a sorridere davanti al proprio pubblico e lo fa con una prestazione convincente, soprattutto nei primi 45 minuti, superando 3-1 la Virtus Verona e riprendendo immediatamente il cammino verso le zone altissime della classifica. Una vittoria costruita con qualità, intensità e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Union Brescia Coppa Italia, Ternana-Union Brescia 4-1. Biancoblù eliminati: gol e highlights La Ternana supera l’Union Brescia con un netto 4-1 nella gara di Coppa Italia Serie C, eliminandola dalla competizione. Serie C, Arzignano-Union Brescia 1-2. Vittoria in rimonta: gol e highlights L’Union Brescia si impone in rimonta sull’Arzignano, con il risultato di 2-1. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Union Brescia Argomenti discussi: Il Brescia torna a vincere: 3-1 alla Virtus, secondo posto blindato; Serie C, Novara-Union Brescia 0-0. Pari senza emozioni: gli highlights - BresciaToday; Serie C, Giana-Union Brescia 0-2: un gol per tempo e tre punti agli ospiti FINALE; Serie C, le gare della 26^ giornata su Sky. Serie C, Union Brescia-Virtus Verona 3-1. Riscatto biancoblù: gol e highlightsPrimo tempo scintillante, doppietta di Crespi e primo gol stagionale di Sorensen: i biancoblù confermano il secondo posto ... bresciatoday.it DIRETTA/ Union Brescia Virtus Verona (risultato finale 3-1): Patane per il gol bandiera! (11 febbraio 2026)Diretta Union Brescia Virtus Verona streaming video tv: tra le due squadre ci sono 28 punti di differenza nel girone A di Serie C. ilsussidiario.net Union Brescia, Sorensen: «Tra i centrali al gol mancavo solo io» Il difensore dopo la vittoria con la Virtus Verona: «Siamo soddisfatti, perché abbiamo aggredito da subito la partita e abbiamo segnato tre reti in pochi minuti». Leggi l’articolo di Luca Chiari - facebook.com facebook . @seriecofficial | Union Brescia, scambio di documenti in corso con l'Avellino per Crespi. Interesse del Catania per Di Noia e Cosenza su Rizzo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.