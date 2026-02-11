Sabato 14 febbraio alle 14:45, il Milan Femminile di coach Suzanne Bakker scenderà in campo contro la Fiorentina al 'Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda. I biglietti sono già in vendita e i prezzi variano a seconda dei posti. La partita, che si svolge nel pomeriggio di San Valentino, sarà l’occasione per i tifosi di vedere da vicino le loro giocatrici e sostenere la squadra in una sfida importante di Serie A Femminile.

(fonte: acmilan.com) Il Milan Femminile torna davanti al proprio pubblico dopo lo stop di misura contro la Roma, con la voglia di ripartire subito. Sabato 14 febbraio alle ore 14:45 le rossonere ospitano la Fiorentina nella 14ª giornata della Serie A Women 2025-2026, in un momento chiave del calendario. La classifica resta corta e ogni punto pesa: una sfida che vale riscatto, continuità e slancio in vista dei prossimi impegni di campionato. Per Milan-Fiorentina è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di € 5,00. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A Femminile, info e prezzi sui biglietti di Milan-Fiorentina: si torna al ‘Pavesi’

Approfondimenti su Milan Fiorentina

Da martedì 10 febbraio si aprono le vendite dei biglietti per il derby di campionato tra Milan e Inter.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milan Fiorentina

Argomenti discussi: Matchday | Serie A Women | Juventus-Sassuolo: precedenti, numeri e stato di forma; Serie A femminile – Risultati 13° giornata e classifica aggiornata; Serie B femminile. Oggi sedicesima giornata di andata [SEGUI LIVE]; SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI ROMA-MILAN.

Biglietti Milan Femminile Genoa, inizia la vendita per il match di campionato: ecco prezzi e infoBiglietti Milan Femminile Genoa, inizia la vendita per il match della prima giornata di ritorno di Serie A Women: ecco prezzi e info Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro la Ternana Women, il Mi ... milannews24.com

Calendario Serie A femminile, giornate e partite del campionato 2025-2026È uscito il calendario del nuovo campionato della Serie A Women. Nuovo brand e tante novità, a partire dal passaggio da 10 a 12 squadre, con sviluppo in gare di andata e ritorno per un totale di 22 ... sport.sky.it

«"OPERAZIONE KEAN, IL MILAN LO SPIA": TUTTOSPORT SVELA IL PIANO DI ALLEGRI PER IL BOMBER DELLA VIOLA!» #Kean #Milan #Fiorentina #Tuttosport #Allegri #Calciomercato - facebook.com facebook

Domani iniziano i Quarti di Coppa Italia: Milan-Fiorentina in programma per le Viola acffiorentina.com/news/19-1-26-w… #ForzaViola x.com