Sergio Casabianca e Le Gocce portano sul palco Cercami omaggio a Renato Zero

Giovedì 12 febbraio, al Teatro Galli di Rimini, Sergio Casabianca torna a salire sul palco con la sua band Le Gocce per portare in scena “Cercami”, un omaggio a Renato Zero. Sul palco ci saranno anche altri artisti pronti a rendere omaggio a uno dei cantanti più iconici e provocatori della scena italiana. La serata promette di essere un viaggio tra musica e poesia, con canzoni che hanno segnato generazioni.

Giovedì 12 febbraio, al Teatro Galli di Rimini, Sergio Casabianca salirà sul palco insieme alla sua storica band Le Gocce e a numerosi artisti per presentare “Cercami”, un omaggio a Renato Zero, artista capace di trasformare la provocazione in poesia e diventare una delle icone più riconoscibili.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Renato Zero Enzo Decaro e gli Ànema portano in scena l'omaggio al grande musicista partenopeo Renato Carosone Domenica 11 gennaio, gli Ànema, con la partecipazione di Enzo Decaro, rendono omaggio a Renato Carosone, figura di spicco della musica napoletana e italiana del Novecento. Casabianca al Galli omaggia Renato Zero Casabianca al Galli rende omaggio a Renato Zero, con lo spettacolo “Cercami”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Renato Zero Argomenti discussi: Casabianca al Galli omaggia Renato Zero; A Carnevale si ride con Sergio Casabianca; Rimini: al Teatro Galli il nuovo spettacolo di Sergio Casabianca Cercami; Cercami musica e solidarietà al Teatro Galli: un tributo a Renato Zero. Concerti Sergio Casabianca: Info e Biglietti del Tour 2025/2026Concerti Sergio Casabianca: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Trova i biglietti per i concerti su Rockol.it. Nessun evento trovato. rockol.it Rimini: al Teatro Galli il nuovo spettacolo di Sergio Casabianca “Cercami” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.