Serata memorabile per lo slittino azzurro | anche Rieder-Kainzwaldner sono d' oro nel doppio!

Una serata da ricordare per lo slittino italiano. Rieder e Kainzwaldner vincono l’oro nel doppio, portando a casa una vittoria che arriva dopo una rimonta nella seconda manche. Gli austriaci Steu e Kindl si aggiudicano il secondo posto, mentre gli americani Mueller e Haugsjaa, dopo un inizio promettente, crollano e finiscono fuori dal podio. In meno di un’ora, due medaglie d’oro per l’Italia in una gara emozionante e combattuta fino all’ultimo.

Memorabile serata per lo slittino azzurro nel doppio: prima Voetter e Oberhofer trionfano fra le donne, poi anche Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono d'oro per una giornata olimpica indimenticabile a Milano Cortina. Gli azzurri, terzi dopo la prima manche, sono andati all'attacco nella seconda, hanno sbagliato nel primo tratto ma hanno chiuso velocissimi. Gli austriaci Steu e Kindl sono finiti alle spalle degli azzurri (a 8 millesimi) e gli statunitensi Mueller e Haugsjaa (scivolati al sesto posto) non sono riusciti a fare meglio. E Sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Center l’Italia fa la storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gli atleti italiani Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro nel doppio maschile di slittino ai Giochi di Milano-Cortina.

Andrea Votter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino a Milano-Cortina, portando a casa il terzo oro per l’Italia.

La notte indimenticabile di Milano: colori, boati ed emozioni per l’apertura delle OlimpiadiSerata memorabile a San Siro, tra grandi esibizioni canore, affetto per il Presidente Mattarella, e la magia che si ripete ogni volta che i Cinque Cerchi salgono in cielo ... varesenews.it

STIAMO DOMINANDO NELLO SLITTINOOOO. DOMINANDOOOOO! Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner si prendono una magnifica medaglia d'oro al Cortina Sliding Centre. Italia oro sia nel doppio maschile che in quello femminile! Battuti Austria e Germ x.com

Milano Cortina 2026, gli azzurri Rieder-Kainzwaldner sono oro nello slittino doppio uomini Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-2026-italia-oro-nello-short-track-misto-e-bronzo-nel-doppio-misto-curli - facebook.com facebook