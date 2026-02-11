Sequestrata la Smart Transport di Comiso | sarebbe riconducibile a un imprenditore vicino a Cosa nostra

La Polizia ha sequestrato la Smart Transport di Comiso. La società, che conta 150 dipendenti e fattura oltre 6 milioni di euro all’anno, è stata mossa dai sospetti di collegamenti con la mafia. Le forze dell’ordine hanno eseguito il sequestro in tutta fretta, sotto il coordinamento della Direzione investigativa antimafia di Catania e con l’aiuto della Questura di Ragusa. La società rimane sotto sequestro mentre si indaga per verificare se ci siano legami con ambienti criminali.

La Smart Transport, società a responsabilità limitata semplificata, azienda di Comiso del settore della logistica con 150 dipendenti e che fattura oltre 6 milioni di euro l'anno è stata sequestrata, in applicazione delle norme antimafia, dalla Direzione investigativa antimafia di Catania, in collaborazione con l'Anticrimine della Questura di Ragusa. Secondo l'accusa, la società guidata da un incensurato, L. G., in realtà sarebbe riconducibile all'imprenditore Raffaele Giudice, ritenuto contiguo a Cosa nostra di Vittoria e condannato dal gup del di Catania a otto anni e quattro mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

