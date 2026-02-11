Sentiero del Piastraio riqualificato Il Comitato paesano vince il bando

Il comitato Insieme per Stazzema ha ottenuto il finanziamento per riqualificare il sentiero del Piastraio. La zona, che si estende dalla chiesa di Santa Maria Assunta fino al santuario, sarà sistemata per migliorare l'accessibilità e la sicurezza. Il progetto, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, coinvolge molti volontari e mira a rendere più fruibile una delle mete preferite dai pellegrini e visitatori del territorio. Ora si attende l’inizio dei lavori, che trasformeranno un percorso storico in un sentiero

Il comitato Insieme per Stazzema ha vinto il bando sui sentieri promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il progetto realizzato di riqualificazione del sentiero del Piastraio che parte dalla chiesa di Santa Maria Assunta e termina al santuario, meta di numerosi pellegrini che ogni anno giungono nel territorio stazzemese. Vista l'importanza storica del percorso, il Comitato ha elaborato un progetto (10mila dalla Fondazione e circa 2mila che metterà il Comitato) per la sistemazione della staccionata danneggiata dal maltempo, il ripristino del sentiero interessato da piccoli smottamenti e il taglio di piante cadute o pericolanti oltre allo sfalcio dell'erba.

