Sentieri della Salute | una nuova alleanza per camminare verso il benessere

Da avellinotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Distretto Sanitario di Monteforte Irpino parte una nuova iniziativa: gruppi di cammino per migliorare la salute. L’idea è semplice, ma efficace. Le persone vengono invitate a muoversi insieme, camminando in compagnia e in modo regolare. L’obiettivo è usare questa attività come strumento di prevenzione, per vivere meglio e mantenersi in forma. L’iniziativa punta a coinvolgere più cittadini possibili, rendendo il cammino un momento di benessere quotidiano.

Dal Distretto Sanitario Asl di Monteforte Irpino parte l’iniziativa che valorizza i Gruppi di Cammino come strumento di prevenzione per vivere meglio e stare in forma.Camminare: il primo passo per la saluteCamminare per stare bene e vivere meglio.Camminare per migliorare la qualità della propria.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Monteforte Irpino, camminare insieme per la prevenzione: presentato il progetto “Sentieri della Salute”

Questa mattina a Monteforte Irpino si è parlato di prevenzione e salute.

Monteforte Irpino: “Sentieri della Salute” promuove benessere con cammini urbani e naturalistici per la prevenzione.

Monteforte Irpino lancia “Sentieri della Salute”, un progetto che invita la gente a camminare nei percorsi urbani e naturalistici del paese.

