Sentieri della Salute | una nuova alleanza per camminare verso il benessere

Dal Distretto Sanitario di Monteforte Irpino parte una nuova iniziativa: gruppi di cammino per migliorare la salute. L’idea è semplice, ma efficace. Le persone vengono invitate a muoversi insieme, camminando in compagnia e in modo regolare. L’obiettivo è usare questa attività come strumento di prevenzione, per vivere meglio e mantenersi in forma. L’iniziativa punta a coinvolgere più cittadini possibili, rendendo il cammino un momento di benessere quotidiano.

Dal Distretto Sanitario Asl di Monteforte Irpino parte l'iniziativa che valorizza i Gruppi di Cammino come strumento di prevenzione per vivere meglio e stare in forma.Camminare: il primo passo per la saluteCamminare per stare bene e vivere meglio.Camminare per migliorare la qualità della propria.

