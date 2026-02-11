Senigallia non si ferma mai Un brand per lanciare la città

La città di Senigallia punta a cambiare volto. Ieri alla Bit2026 è stato presentato il nuovo concept ‘Senigallia non si ferma mai’. La spiaggia di velluto vuole attirare visitatori tutto l’anno e non solo in estate. La strategia cambia: si va oltre la destagionalizzazione, puntando su eventi e proposte diverse per rendere la città viva anche in inverno. La città si prepara a mostrare un’immagine nuova, più dinamica e aperta.

La spiaggia di velluto cambia strategia e va oltre la destagionalizzazione, presentato ieri alla Bit2026 il nuovo concept 'Senigallia non si ferma mai'. Un racconto che mette al centro eventi, cultura, accoglienza e identità, evidenziando come la città sia oggi una destinazione dinamica, capace di unire grandi appuntamenti, patrimonio storico e offerta enogastronomica. Il concept che getta le basi per trasformare "Senigallia non si ferma mai" in un brand per lanciare ancora più in alto una città che ha saputo evolversi valorizzando ogni periodo dell'anno. Il panel è iniziato con la presentazione di Harley Davidson European Spring Rally programmato tra aprile e maggio (30 aprile-03 maggio), una scelta significativa, che introduce novità in un periodo tradizionalmente povero di grandi appuntamenti.

