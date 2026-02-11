Senegal studente muore durante manifestazione | migliaia di giovani in piazza

Migliaia di studenti sono scesi in piazza a Dakar dopo la morte di uno di loro durante le proteste contro il blocco degli alloggi e il pagamento degli aiuti finanziari. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni e chiudere gli alloggi, scatenando una manifestazione di grande impatto tra i giovani. La situazione resta tesa e le tensioni sono destinate a continuare.

Migliaia di studenti hanno lasciato martedì la principale università del Senegal dopo che le autorità hanno chiuso gli alloggi studenteschi e sospeso le lezioni a tempo indeterminato in seguito alla morte di uno studente durante le proteste per gli aiuti finanziari non pagati. Auto bruciate e barricate rotte hanno disseminato i terreni dell'Università Cheikh Anta Diop dopo che le tensioni tra studenti e polizia sono scoppiate lunedì in scontri mortali. I disordini hanno causato la morte di Abdoulaye Ba, uno studente di chirurgia dentale del secondo anno, in una delle università pubbliche più prestigiose del Senegal.

