Senegal studente muore durante manifestazione | migliaia di giovani in piazza

Da lapresse.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di studenti sono scesi in piazza a Dakar dopo la morte di uno di loro durante le proteste contro il blocco degli alloggi e il pagamento degli aiuti finanziari. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni e chiudere gli alloggi, scatenando una manifestazione di grande impatto tra i giovani. La situazione resta tesa e le tensioni sono destinate a continuare.

Migliaia di studenti hanno lasciato martedì la principale università del Senegal dopo che le autorità hanno chiuso gli alloggi studenteschi e sospeso le lezioni a tempo indeterminato in seguito alla morte di uno studente durante le proteste per gli aiuti finanziari non pagati. Auto bruciate e barricate rotte hanno disseminato i terreni dell’Università Cheikh Anta Diop dopo che le tensioni tra studenti e polizia sono scoppiate lunedì in scontri mortali. I disordini hanno causato la morte di Abdoulaye Ba, uno studente di chirurgia dentale del secondo anno, in una delle università pubbliche più prestigiose del Senegal. 🔗 Leggi su Lapresse.it

senegal studente muore durante manifestazione migliaia di giovani in piazza

© Lapresse.it - Senegal, studente muore durante manifestazione: migliaia di giovani in piazza

Approfondimenti su Senegal Università

Ceccano, tragedia all’Ability Show: pilota 44enne muore durante la manifestazione

Cosa succede venerdì a Bologna: manifestazione dei Giovani Palestinesi per Virtus-Hapoel. E la mattina in piazza per lo sciopero

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Senegal Università

Argomenti discussi: Senegal, studente muore durante manifestazione: migliaia di giovani in piazza.

Senegal, studente muore durante manifestazione: migliaia di giovani in piazza(LaPresse) Migliaia di studenti hanno lasciato martedì la principale università del Senegal dopo che le autorità hanno chiuso gli ... stream24.ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.