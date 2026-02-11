sei spettacoli in un fine settimana con la libera accademia del teatro

Arezzo si prepara a un fine settimana intenso per la Libera Accademia del Teatro. Sabato e domenica, il teatro Pietro Aretino ospiterà sei spettacoli, tutti messi in scena dagli allievi della scuola. La rassegna “Saggi di una notte di mezzo inverno” torna alla sua terza edizione, portando sul palco giovani attori in scena in appena due giorni. Un’occasione per vedere il talento emergente della città e vivere un weekend all’insegna del teatro.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Un fine settimana sul palcoscenico per la Libera Accademia del Teatro. Il sipario tornerà ad aprirsi sabato 14 e domenica 15 febbraio quando il teatro Pietro Aretino ospiterà la rassegna “Saggi di una notte di mezzo inverno” che, giunta alla terza edizione, vedrà gli allievi-attori della scuola cittadina mettere in scena ben sei spettacoli in due soli giorni. Il programma proporrà un’alternanza di commedie e tragedie, di opere originali e omaggi ai grandi autori del passato, di recitazione, canto e musica, con la volontà di arricchire il trentesimo anno di attività della Libera Accademia del Teatro con un’occasione di condivisione con la cittadinanza della ricchezza e della varietà dell’arte teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

