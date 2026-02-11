Segregata dal fidanzato per 10 giorni | in casa cibo e psicofarmaci a terra i vicini non si sono accorti di nulla

Gli agenti hanno trovato una giovane di 25 anni rinchiusa in casa a Sassari, segregata dal suo fidanzato per dieci giorni. Dentro l’appartamento c’erano cibo abbandonato a terra, blister di psicofarmaci ovunque e condizioni di igiene pessime. I vicini non si erano accorti di nulla, anche se la donna era rimasta isolata in casa senza poter chiedere aiuto. Ora il fidanzato è in manette, mentre la ragazza è stata soccorsa e portata in salvo.

Cibo a terra, blister di psicofarmaci ovunque e igiene precaria: sono queste le condizioni in cui le forze dell'ordine hanno trovato l'appartamento nel quale era rinchiusa la 25enne di Sassari che era stata segregata in casa dal fidanzato, ora in arresto. L'operazione è stata documentata in un video delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sassari Segregazione

Una donna di Sassari è stata tenuta in casa dal suo fidanzato per dieci giorni.

La 25enne di Sassari è stata liberata dopo dieci giorni di violenze da parte del suo fidanzato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sassari Segregazione

Argomenti discussi: Orrore a Sassari, segregata e seviziata per 10 giorni dal fidanzato; Sassari, donna segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzato; Segregata, violentata e picchiata per dieci giorni dal fidanzato: ragazza liberata a Sassari; Sassari, 25enne segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzato.

Segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorni. Arrestato 35enneAvrebbe segregato in casa la compagna per almeno dieci giorni, sottoponendola a continue violenze fisiche e psicologiche e ... blitzquotidiano.it

Segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per 10 giorniA Sassari una giovane donna è stata liberata dopo dieci giorni di segregazione, torture e abusi inflitti dal compagno, ora in carcere. tio.ch

A #Sassari una giovane donna è stata segregata e violentata per 10 giorni dal suo ex fidanzato - facebook.com facebook

A #Sassari una giovane donna è stata segregata e violentata per 10 giorni dal suo ex fidanzato x.com