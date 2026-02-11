Secondo ciclo Indire | il tempo stringe per le GPS Decreto in dirittura d’arrivo GUIDA

Da orizzontescuola.it 11 feb 2026

Le graduatorie GPS 2026 sono ormai in vista di ufficiale approvazione. Il decreto sta per essere firmato e la procedura si avvicina alla fase finale. Per entrare nelle GPS con riserva, i docenti devono seguire due percorsi ancora da definire, ma il tempo stringe e le decisioni sembrano ormai vicine.

Graduatorie GPS 2026: i percorsi attesi per poter formalizzare l'inserimento con riserva nelle GPS erano due. Da un lato i percorsi per il conseguimento dell'abilitazione su posto comune per la scuola secondaria, i cui bandi sono stati pubblicati subito dopo l'emanazione del dm n. 1382026, dall'altro l'attivazione del secondo ciclo Indire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

