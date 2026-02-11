Secondo ciclo Indire | il tempo stringe per le GPS Decreto in dirittura d’arrivo GUIDA

Le graduatorie GPS 2026 sono ormai in vista di ufficiale approvazione. Il decreto sta per essere firmato e la procedura si avvicina alla fase finale. Per entrare nelle GPS con riserva, i docenti devono seguire due percorsi ancora da definire, ma il tempo stringe e le decisioni sembrano ormai vicine.

Graduatorie GPS 2026: i percorsi attesi per poter formalizzare l'inserimento con riserva nelle GPS erano due. Da un lato i percorsi per il conseguimento dell'abilitazione su posto comune per la scuola secondaria, i cui bandi sono stati pubblicati subito dopo l'emanazione del dm n. 1382026, dall'altro l'attivazione del secondo ciclo Indire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su GPS 2026 Sostegno, anno scolastico 2025/26 inutile sia per seconda fascia GPS che secondo ciclo Indire? Secondo ciclo sostegno Indire/Università: chi partecipa, quando partono i corsi, il titolo ottenuto [SCARICA LA GUIDA] Il secondo ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno, approvato con il Decreto Scuola n. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su GPS 2026 Argomenti discussi: Abilitazione, TFA sostegno e secondo ciclo Indire: compatibilità delle iscrizioni nel 2026. Pillole di Question Time; Gps 2026, quali tempistiche? Dall’ordinanza ai ventuno giorni di tempo per fare domanda, ecco cosa c’è da sapere; Percorsi abilitanti: terzo anno di servizio, requisiti di accesso, quante domande è possibile presentare. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026, quali saranno i tempi per l’iter della procedura di aggiornamento? Slittamento a marzo?. Specializzazione sostegno, secondo ciclo Indire sì e terzo ciclo no? Cosa sappiamoSpecializzazione sostegno, il percorso Indire /Università previsto dal DL 71/2024 e prorogato con DL 127/2025 è in dirittura di arrivo. Necessaria la pubblicazione del decreto per permette alle Univer ... orizzontescuola.it Secondo ciclo Indire/Università: decreto imminente, corsi dovranno partire max entro inizio marzo per concludersi entro 30 giugnoSecondo ciclo Indire possibile grazie al Decreto Scuola n. 127/2025 che ha reso possibile un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno paralleli al tradizionale TFA sostegno. Molto ... orizzontescuola.it Sul secondo ciclo INDIRE di specializzazione dei docenti di sostegno, quello che contavo succedesse oggi è appena successo. Per il momento non chiedetemi di più. - facebook.com facebook Secondo ciclo "Spazio al Non Spazio" 24/02 L'intelligenza artificiale nello Spazio 18/03 Telecomunicazioni, Cybersicurezza e Quantum Technologies nello Spazio 16/04 Digital Twin e Spazio Presso @Infinite_Area a Montebelluna (h. 17.00-19.00) uni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.